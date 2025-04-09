Грозный, 9 апреля, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» 9 апреля показала фотографию 17-летнего юноши, который ранее напал на пост ДПС в Ачхой-Мартане. Спецрепортаж был опубликован Telegram-канале СМИ.

ЧГТРК «Грозный»/Telegram Напавший на пост ДПС в Ачхой-Мартане

Фото было показано в специальном репортаже о совещании у главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Убийца — выходец из этого села (Ачхой-Мартан), проживавший в Москве. По приезду в республику напал на сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок в Ачхой-Мартане», — рассказывает закадровый голос в телесюжете.

Инцидент произошёл вечером 7 апреля. Местный житель напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся на посту ДПС в городе Ачхой-Мартан. Один из пострадавших сотрудников ППС скончался.

В ходе нападения полицейские получили ранения холодным оружием, но сумели открыть огонь и нейтрализовать нападавшего. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Следователи осмотрели место происшествия и провели необходимые оперативные мероприятия.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля силовые структуры республики установили: нападавшим на сотрудников полиции руководил в том числе гражданин Украины. Глава Чечни заверил, что каждого из причастных призовут «к суровому ответу». Ранее 9 апреля Кадыров заявил, что с территории республики необходимо выдворить членов семьи организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС.