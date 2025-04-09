Москва, 9 апреля, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Московские поликлиники получили более 5 тыс. единиц передового оборудования для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Московские поликлиники получили более 5 тыс. единиц современного оборудования для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь пациенты могут пройти полное обследование сердца с помощью новейших кардиографов, систем суточного мониторинга и нагрузочных тестов, а врачи — раньше выявлять риски и предотвращать развитие заболеваний», — рассказала она.

Ракова отметила, что сердечно-сосудистые заболевания развиваются постепенно, однако их можно выявить и предотвратить задолго до появления осложнений. Именно поэтому помимо экстренной медицины в столице также уделяют внимание профилактике такого рода заболеваний.

«Во всех обновлённых медучреждениях есть электрокардиографы, холтеровские мониторы, аппараты суточного мониторирования артериального давления и стресс-системы, которые помогают врачам точнее выявлять скрытые патологии и риски. Новое оборудование помогает более точно оценивать состояние сердца, выявлять скрытые нарушения ритма, контролировать уровень артериального давления в течение суток и проводить функциональные пробы с физической нагрузкой», — добавила заммэра.

На сайте мэрии также уточнили, что всего в поликлиники поступило около 2 тыс. электрокардиографов, свыше 1,7 тыс. аппаратов холтеровского мониторирования ЭКГ, более 1450 систем суточного мониторинга артериального давления (СМАД), а также 145 стресс-систем, включающих беговые дорожки-тредмилы и велоэргометры.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за минувшие 10 лет в Москве более чем вдвое увеличилось количество спасённых пациентов с инфарктом миокарда. Он уточнил, что если в 2010 году от момента прибытия бригады на вызов до экстренной операции в стационаре могло пройти до нескольких часов, то сейчас в среднем не более 40 минут.

По мнению мэра, важнейшим шагом в решении данной задачи стало формирование единой инфарктной сети на базе многопрофильных стационаров, равномерно расположенных в Москве. В итоге, подчеркнул Собянин, была создана эффективная система маршрутизации пациентов.