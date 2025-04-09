Москва, 9 апреля, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Социальная сеть «​ВКонтакте» открыла доступ к веб-версии бесплатного сервиса Tracer, который позволит разработчикам в оперативном режиме отслеживать сбои и работоспособность сайтов. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба VK.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что система анализирует сбои в IT-сервисах и сразу предоставляет подробный отчёт с указанием проблемных участков. Встроенный искусственный интеллект подсказывает причину ошибки, а также предоставляет пути решения проблемы.

В пресс-службе VK добавили, что инновация позволит разработчикам экономить время на поиске ошибок, которые невозможно выявить на этапе тестирования. К этому моменту сервис Tracer уже используют ОК, RuStore, Дзен и другие площадки холдинга.

«С запуском Tracer для веб-сайтов мы покрываем большую часть потребностей коллег-разработчиков — теперь мониторинг мобильной и браузерной версий одного и того же продукта может выполняться в едином сервисе», — отметил руководитель проекта Tracer Кирилл Попов.

Как передавало ИА Регнум, VK и Московский физико-технический институт собираются в сентябре текущего года запустить магистерскую программу «Искусственный интеллект и социальные медиа».

Цель программы — подготовка специалистов в области интеллектуальных систем. Это ИИ-исследователи, ML-инженеры и NLP-инженеры, дата-аналитики, разработчики программного обеспечения, рекомендательных систем и поисковых технологий.

Ранее сообщалось о плане «​ВКонтакте» запустить бета-версию цифровой платформы Max, которая может стать отечественным аналогом китайской платформы WeChat. На первом этапе в Max будут доступны мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платёжная система. А в дальнейшем там должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач.