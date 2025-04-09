Москва, 9 апреля, 2025, 17:50 — ИА Регнум. В Москве в районе Новокосино установили 10 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов, что позволит открыть большее число маршрутов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Андрей Перечицкий/ТАСС

«В районе Новокосино на востоке столицы установили еще 10 ультрабыстрых зарядных станций для экологичного наземного транспорта. Это позволит открыть больше электробусных маршрутов и улучшить работу действующих. Мы продолжаем наращивать зарядную инфраструктуру на конечных станциях. Это позволяет быстрее заменять автобусы на инновационные электробусы российского производства. Всего в столице работает уже более 370 зарядных станций», — отметил он.

В настоящее время Москва остаётся лидером по количеству электробусов в Европе. Более 2,3 тыс. машин отечественного производства обслуживают 190 маршрутов в столице. Новые зарядные станции позволяют открывать новые электробусные маршруты и заменять ими старые автобусы.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля Ликсутов также сообщил, что с начала 2025 года в Москве было скорректировано 29 маршрутов автобусов и электробусов. Благодаря корректировке в Куркине появился новый маршрут № 357, связавший крупный торговый центр в подмосковных Химках со станцией метро «Планерная». А в Троицке электробусы поехали по маршруту С187, который появился благодаря корректировке маршрутов № 17 и 871.