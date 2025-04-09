Париж, 9 апреля, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Во Франции отказались комментировать задержание российского дипломата в аэропорту Парижа, прибывшего на мероприятие ЮНЕСКО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя правительства страны Софи Примы.

Global Look Press

«У меня нет информации об этом конкретном эпизоде. Меня об этом не информировали… Но я не в курсе, чтобы у нас сейчас были прекрасные отношения с Россией, поэтому я ничего не знаю об этом деле», — цитирует агентство слова Примы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга рассказала журналистам, что 6 апреля французская пограничная служба без объяснения причин задержала в аэропорту Шарля Де Голля сотрудницу МИД РФ, члена российской официальной делегации, изъяв её телефон и компьютер. По словам Захаровой, дипломату пришлось ожидать почти семь часов доступа и допуска к коллеге, которая была в составе официальной делегации.

РФ выразила демарш посольству Франции, в результате которого представителю российского дипведомства все же разрешили въезд в страну. Посольство России также незамедлительно направило в аэропорт консульского работника.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание, заявил, что подобные действия со стороны французских властей являются недопустимыми. Он отметил, что такие действия противоречат обязательствам Французской Республики в рамках Венской конвенции.