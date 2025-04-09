Москва, 9 апреля, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что провёл встречу с членами Американской торговой палаты.

t. me/kadmitriev Кирилл Дмитриев на встрече с членами Американской торговой палаты в России

Участие во встрече приняли представители компаний, продолжающих работать в РФ,

«Встретился сегодня с членами Американской торговой палаты в России. Во встрече приняли участие более 150 компаний, продолжающих свою деятельность в России», — написал Дмитриев в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта Дмитриев заявил, что зарубежные компании выстроились в очередь, желая вернуться на российский рынок. Он отметил: это свидетельствует, что Россия вызывает доверие и предлагает новые возможности.

2 и 3 апреля Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Глава РФПИ рассказал, что обсуждалось восстановление российско-американских отношений с фокусом на экономическом и инвестиционном сотрудничестве. Дмитриев подчеркнул, что российская сторона фиксирует большое количество запросов от американских компаний на возвращение в РФ, в частности в энергетической сфере.

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков 9 апреля сообщил, что Минфин подготовил проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок. Обсуждать документ будут на площадке правительственной комиссии.

В марте 2025 года президент Владимир Путин заявлял, что Москва в закрытом формате ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок, однако каких-либо преференций у таких фирм не будет. Президент предупредил, что покинувшие российский рынок западные компании не смогут выкупить обратно свой бизнес в РФ за скромные деньги. Он также поручил правительству контролировать ситуацию и следить за подобными сделками.