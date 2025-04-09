Москва, 9 апреля, 2025, 17:37 — ИА Регнум. «Национальная медиа группа» (НМГ) планирует приобрести компанию «Медиалогия», которая является разработчиком одного из ведущих российских сервисов по мониторингу и анализу СМИ и социальных медиа в режиме реального времени. Об этом сообщили в пресс-службе НМГ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мониторинги «Медиалогии» давно стали важной составляющей ежедневной работы многих компаний на российском рынке, помогая бизнесу более глубоко понимать свою аудиторию и повышать конкурентоспособность», — заявила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Она отметила, что компания имеет большую перспективу дальнейшего развития. По словам Балановой, приобретение сервиса позволит расширить линейку продуктов, связанных с ключевыми направлениями в сфере управления информационными рисками и репутацией.

Также указано, что сервис поможет в создании информационного и развлекательного контента. При этом фокус платформы не изменится и также будет направлен на создание решений по управлению репутацией и информационными рисками на внешнем рынке.

Гендиректор НМГ добавила, что переговоры ведутся по полной покупке бизнеса, но детали и условия сделки раскрывать не стала.

Как передавало ИА Регнум, за последние два года выручка «Национальной медиа группы» от продажи контента выросла практически в четыре раза. Также появились новые направления, например «НМГ Кинопрокат». Медиагруппе также удалось компенсировать потери, связанные с уходом западных партнёров. Значительные доходы холдинга, по её словам, связаны с ростом рекламного рынка.

Гендиректор холдинга сообщила, что НМГ планирует в ближайшее время в тестовом режиме запустить новое приложение «Сторис». Пользователи этой платформы смогут просматривать вертикальные короткие ролики в виде сериалов, шоу и различных передач. По её словам, у нового проекта будет особая бизнес-модель, в основе которой лежит именно профессиональный контент, ориентированный преимущественно на женскую аудиторию.