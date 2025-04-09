Москва, 9 апреля, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Виталий Дроздов назначен на должность вице-президента, главного архитектора по специальной связи ПАО «Ростелеком». Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба программы.

Программа «Время героев» Участник программы «Время героев» Виталий Дроздов

Участником «Времени героев» Дроздов стал в мае 2024 года. Его наставником стал вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Под его руководством я на практике знакомился с процессами цифровизации, которые уже внедрены в систему государственного управления, изучал архитектуру процессов, участвовал в проектах. На новой должности в моей зоне ответственности — развитие телекоммуникаций и внедрение цифровых продуктов в органы государственного управления», — рассказал Дроздов.

Он также сообщил, что намерен одновременно с новой работой продолжить заниматься общественной деятельностью в Ивановской области. Дроздов является членом общественного совета регионального аналога программы «Время героев» и сопредседателем региональной Ассоциации ветеранов СВО.

Григоренко в свою очередь отметил, что программа «Время героев» позволяет участникам не только приобретать новые знания, но и сразу применять их на практике в министерствах и ведущих компаниях страны, что способствует быстрому освоению ключевых управленческих навыков.

«Как главный архитектор по специальной связи Виталий Дроздов будет заниматься выстраиванием единых технологических подходов в работе с государственными и спецпользователями, обеспечивая высокое качество и надежность сервисов. Желаю нашему новому коллеге успешной работы в крупнейшем цифровом провайдере страны», — заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Дроздов родился в Рязанской области в 1985 году. В 2007 году он окончил Рязанское высшее военное училище связи имени Маршала Советского Союза М. В. Захарова. За годы службы Дроздов был награждён двумя орденами Мужества, медалью Суворова, медалью Жукова, медалью «За отвагу» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Ранее на новые должности были назначены ещё 33 участника первого потока обучения на программе «Время героев». В их числе — полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Ещё несколько участников программы готовятся к переходу на новые места работы, отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее в апреле Антон Старостин, участник программы «Время героев», Герой России, награждённый также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, был назначен заместителем председателя государственного комитета молодёжной политики Республики Крым.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента Владимира Путина совместно с Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Обучение первого потока программы, в который вошли 83 участника, началось в мае 2024 года.