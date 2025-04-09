Москва, 9 апреля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян с позывным Абрек после полученного ранения смог нейтрализовать снайпера Вооружённых сил Украины. Эту историю российский боец рассказал в эфире телеканала «Звезда».

Константин Михальчевский/РИА Новости

Бой произошёл в посёлке Опытное в пригороде Артёмовска (украинское название ― Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Командир рассказал, что он со своей группой из пятиэтажного здания прикрывали товарищей от вражеского пулеметного огня.

«В один момент я услышал щелчок, упал и лежал без движения <…> А потом чувствую, что-то тёплое потекло по лицу. А каска слетела. Я трогаю, смотрю ― кровь. Думаю, раз чувствую тепло, значит, я живой», ― вспоминает Абрек.

По словам Гаспаряна, пуля прошла навылет, и он смог пошевелить руками и ногами. Поднявшись на ноги, военный неприцельно выстрелил из РПГ-18 «Муха» в сторону здания, где находился противник. Снаряд попал в чердак, из которого выбросило ботинки украинского снайпера.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2024 года нашлемная камера украинского военного сняла его рукопашный бой с российским штурмовиком, который держал оборону села Трудовое (ДНР). Боец из Якутии Андрей Григорьев с позывным Тута победил боевика ВСУ в бою на ножах.

Умирая, противник назвал его «лучшим бойцом в мире» и просил позволить ему умереть самостоятельно. Якутский штурмовик просьбу выполнил. Тута сам получил много тяжёлых ранений, но выжил. 11 января президент России Владимир Путин присвоил Григорьеву звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Ранее заместитель командира взвода, Герой России Алексей Хименко рассказал, что сумел в одиночку отбиться от группы бойцов ВСУ под Соледаром и помог товарищам освободить школу, в которой оборудовали позиции грузинские наёмники.

Ещё один российский военный, единственный выживший из экипажа подбитого российского танка украинскими военными, смог перехитрить взявшего его в плен противника. Механик-водитель сделал так, что они в буквальном смысле поменялись местами и танкист привёл украинца в своё расположение.