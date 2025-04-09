Тверь, 9 апреля, 2025, 17:18 — ИА Регнум. На «Смоленском захоронении» в Твери зажгли Вечный огонь. Регион таким образом присоединился ко Всероссийской акции «Храним огонь Победы», о чем стало известно в среду, 9 апреля. Частицу пламени для зажжения Вечного огня доставили на мемориал от главного Вечного огня региона, расположенного у Обелиска Победы в городе.

Партия «Единая Россия»

«В год 80-летия Великой Победы, в Год защитника Отечества по поручению президента мы продолжаем наши исторические традиции, в их числе — зажжение Вечного огня. Это символ памяти о Великой Победе, которая передается из поколения в поколение. Мы всегда будем помнить подвиг солдат Красной армии, партизан, советских граждан, которые защищали страну на трудовом фронте. И сегодня мы едины в поддержке наших воинов, которые продолжают дело своих дедов и прадедов в борьбе с нацизмом», — рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В мероприятии также приняли участие представители ветеранских организаций, участники СВО, школьники и студенты, активисты «Юнармии» и «Молодой Гвардии Единой России». Так, боец СВО Михаил Смирнов подчеркнул значимость мероприятия.

«У нас есть один Вечный огонь, теперь будет второй. Это память о Героях прошлого и современности. Особенно это важно для подрастающего поколения. Уверен, сюда будут приходить наши ребята. На встречах они интересуются, что вдохновило меня стать военным. И я отвечаю: наши предки», — сказал он.

Для подключения памятника к сетевому топливу и перевода в режим постоянного горения газовики проложили газопровод протяженностью 24 м и реконструировали газогорелочное устройство.

После зажжения Вечного огня участники церемонии почтили память защитников страны минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках акции «Храним огонь Победы» на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершится эстафета в канун 9 Мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.