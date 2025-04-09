Москва, 9 апреля, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы приговорил бывшего совладельца сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского к восьми годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

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«Признать Якубовского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 («Мошенничество группой лиц в особо крупном размере») УК РФ и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы», — сказано в приговоре.

Ещё один фигурант Павел Масловский был осуждён на 13,5 года колонии общего режима в совокупности с предыдущим приговором, а экс-гендиректора компании «Ппфин Холдинг» Светлану Безрукову приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Отмечается, что гособвинение в ходе прений сторон просило назначить Якубовскому 9,5 года колонии и штраф более 1 млрд рублей.

О задержании Якубовского стало известно в апреле 2023 года. После проведения всех обысков ему вынесли официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый, будучи совладельцем кипрской инвестиционной компании V. M. H. Y. Holdings Limited, оказался причастен к краже 126 млн долларов. В этом деле также замешаны упомянутые ранее Безрукова и Масловский.

Проблемы с компанией начались ещё в 2016 году, когда она перестала выплачивать своим клиентам проценты и отказалась возвращать вкладчикам деньги. После разбирательств выяснилось, что все полученные средства были выведены владельцами и совладельцами организации.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года в Москве и Санкт-Петербурге арестовали 413 объектов недвижимости по делу в отношении Якубовского. По словам адвоката Сергея Гревцова, практически все представители потерпевшей стороны заявили иски к обвиняемым.

Так, компания Ashaja Investments limited подала иск на сумму $20 млн, ЗАО «Международный коммерческий союз» — на $12,5 млн, сумма исков ещё четырёх бизнесменов составляет почти $93,5 млн.