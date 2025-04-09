Вашингтон, 9 апреля, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Вашингтонское отделение Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) выдвинуло российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на премию «Билл Мастертон Трофи». Об этом сообщила журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в соцсети Х.

Global Look Press

Премия «Билл Мастертон Трофи» вручается в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) каждый год по итогам сезона. Её присуждают игрокам, проявившим высокое спортивное мастерство и верность хоккею. На получение награды выдвигается по одному хоккеисту из каждой команды НХЛ. При этом российские спортсмены ещё ни разу её не получали.

Также известно, что «Филадельфия» в этом году номинировала на приз российского вратаря Ивана Федотова.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и таким образом превзошёл установленное в 1999 году достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки, став лучшим снайпером в истории лиги.

Президент России Владимир Путин направил Овечкину поздравительную телеграмму. Глава государства назвал достижение хоккеиста выдающимся и отметил, что оно стало не только личным успехом Овечкина, но и настоящим праздником для болельщиков как в России, так и за её пределами.

Президент США Дональд Трамп, комментируя рекорд Овечкина, заявил журналистам, что теперь «у нас есть ещё один великий». Спортсмена также поздравили ведущие американские СМИ и мировые звёзды спорта и шоу-бизнеса. А НХЛ разместила изображение Овечкина во всех официальных аккаунтах организации.