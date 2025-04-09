Уфа, 9 апреля, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Начальник управления ФСИН по Башкирии, задержанный в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, помещён под арест по решению суда, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

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С просьбой об аресте фигуранта дела обратилось следствие. Руководителя управления ФСИН обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении СК.

Следствие полагает, что руководитель занимался поборами с подчинённых. Минувшей осенью начальник УФСИН потребовал от руководящего состава собрать более 3 млн рублей наличными в виде части премии, выплаченной работникам. Собранные деньги он хотел направить на представительские нужды управления, ранее сообщили в СК РФ.

В ведомстве не называют имени фигуранта. По информации из открытых источников, управление ФСИН по Башкирии с 2021 года возглавляет генерал-майор внутренней службы Владислав Дзюба. Именно его задержали в Уфе 9 апреля, сообщал ряд Telegram-каналов, в том числе SHOT и «112».

Ранее, в ноябре 2024 года, в Башкирии задержали заместителя главы УФСИН Евгения Макотина, в ведении которого находились тыловые вопросы, капитальное строительство и ремонт. В региональном управлении ФСБ тогда сообщили, что Макотин вымогал премии у подчинённых. У десяти человек он потребовал часть итоговых ежегодных премий в размере 50 тыс. рублей. Когда 500 тыс. рублей были собраны, замначальника управления ФСИН задержали с поличным.

Немногим позже стало известно о задержании по похожим обвинениям начальника финансово-экономического отдела УФСИН по Башкирии Екатерины Эсауловой. Она, по данным следствия, собрала по 50 тыс. рублей с четырёх сотрудников своего отдела. Макотина и Эсаулову отправили под стражу и уволили из ФСИН. Позже меру пресечения им изменили на домашний арест.