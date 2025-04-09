Белград, 9 апреля, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Брюссель затеял проект по свержению Александра Вучича с поста президента Сербии. Об этом заявил вице-премьер республики Александр Вулин.

Tomas Tkacik/Global Look Press Александр Вучич

«Попытка свержения моего правительства на улицах Белграда — это не протест недовольных, а активная работа западных спецслужб и политический проект брюссельской администрации по смене президента Вучича и приведению к власти правительства, которое разделяет ценности ЕС и которое согласится с политикой администрации ЕС: признанием Косова, отказом от Республики Сербской и введением санкций против Российской Федерации», — отметил он в беседе с ТАСС.

При этом Вулин отметил, что ЕС заставляет Сербию делать вид, что республика не замечает поддержку Брюсселем попыток свержения режима Вучича.

Как передавало ИА Регнум, поводом для начала массовых акций протеста в Сербии стало обрушение 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. В результате ЧП погибли 15 человек. После этого в Белграде регулярно проводились крупные митинги.

Очередной из них прошёл в сербской столице 15 марта, в ходе него пострадали 56 человек. Оппозиция обвинила полицию в применении «звуковой пушки». Однако Вучич опроверг эти обвинения.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич по инициативе Вучича обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой помочь в расследовании данного инцидента. Также он отмечал, что Белград готов подключить к расследованию и спецслужбы США.