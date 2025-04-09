Москва, 9 апреля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Задержание сотрудницы МИД России в аэропорту Франции — недружественный шаг, который ещё сильнее опускает уровень отношений Парижа и Москвы. Об этом в среду, 9 апреля, заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее в этот же день сообщила, что пограничная служба Франции задержала сотрудницу МИД РФ и сутки продержала её в приграничной зоне аэропорта. По ее словам, французская сторона вовремя не выдала визу российскому дипломату. У сотрудницы МИД пограничники в числе прочего без объяснения причин изъяли компьютер и телефон.

Политолог сообщил, что в любом случае, даже если это была бы не сотрудница МИД, то всё равно действия Франции можно расценить как очень недружественный шаг. Но что касается конкретно задержания дипломатов, то это в принципе невозможно согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях.

«Они не имели права задерживать. Тем более отбирать телефон, паспорт, компьютер. В любом случае это недружественный шаг, даже если это была бы сотрудница какого-то другого министерства или государственного учреждения. Это недружественный шаг, который наши с Францией отношения опускает на более низкий уровень. Хотя ниже, по-моему, уже некуда», — заявил Фёдоров.

Эксперт назвал это очередным неприятным демаршем французской стороны, который ухудшает связи между странами. Специалист также уточнил, что это не добавляет оптимизма в надежде на какие-то улучшения отношений России с одной из ведущих стран Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, Захарова на брифинге также сообщила, что Россия выразила демарш посольству Франции после инцидента с задержанием сотрудницы МИД РФ во французском аэропорту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал задержание недопустимым. Представитель Кремля отметил, что такие действия противоречат обязательствам Французской Республики в рамках Венской конвенции.