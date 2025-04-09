Москва, 9 апреля, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) запросил еще 2,1 млрд евро прибыли от замороженных российских активов для предоставления их Украине. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

Global Look Press

«На этой неделе ЕС запросил €2,1 млрд в виде непредвиденной прибыли, полученной от иммобилизованных активов российского Центрального банка, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг», — следует из заявления ЕК.

В документе утверждается, что получение этой суммы станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая 2024 года совет ЕС официально утвердил решение, которое позволит использовать доходы от замороженных активов РФ на поддержку Украины, в том числе на закупку оружия для ВСУ.

В этот же день совет утвердил график переводов Киеву, согласно которому распределение прибыли от замороженных на территории ЕС активов «на нужды Украины» будет пересматриваться ежегодно, а первый этап пройдёт в период до 1 января 2025 года.

9 апреля 2025 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от стран ЕС 1 млрд евро в рамках кредита G7, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.

В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Евросоюз в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму.