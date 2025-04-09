Салехард, 9 апреля, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Урок мужества и интеллектуально-познавательную игру в формате квиза в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне провели волонтеры «Роспан Интернешнл» (входит в «Роснефть») для школьников Ямала. В мероприятии приняли участие около 80 человек — ученики «Роснефть-класса», активисты «Движения первых» и сотрудники предприятия.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтёры провели для школьников Ямала урок мужества к 80-летию Победы

Школьникам рассказали о вкладе советских нефтяников в достижение Победы. Игра была посвящена основным вехам исторических событий 1941–1945 годов, где участники отвечали на вопросы о ключевых датах, исторических фактах, географии боевых действий, военной терминологии.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтёры провели для школьников Ямала урок мужества к 80-летию Победы

После игры для школьников провели викторину на знание советских фильмов послевоенных лет. Тематический квиз позволил объединить поколения, в финале все участники получили памятные подарки.