Брюссель, 9 апреля, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) утвердил пакет пошлин на товары из США, они вступят в силу 15 апреля. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Global Look Press

«Страны ЕС проголосовали в поддержку предложения Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США», — отмечено в публикации.

Уточняется, что данные тарифы являются ответной мерой на пошлины, ранее анонсированные президентом США Дональдом Трампом, которые в ЕС назвали неоправданными и пагубными для обеих сторон.

При этом отмечается, что страны ЕС всё ещё намерены провести с США переговоры по данному вопросу. В заявлении говорится, что контрмеры вводятся с 15 апреля, однако они могут быть отменены в любое время, если Вашингтон согласится на переговоры.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ещё в январе анонсировал введение импортных пошлин против товаров из ЕС. Он объяснил такое решение «ужасным» отношением к США в Европе, где не пользуются спросом американские автомобили, сельхозпродукция и другие товары.

2 апреля американский лидер обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Глава Белого дома подчеркнул, что с Евросоюза Соединённые Штаты будут взимать 20%. При этом он назвал страны ЕС «жёсткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» США.

В свою очередь глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз ответит на введение торговых пошлин США укреплением единства своего внутреннего рынка. Она также пообещала стереть имеющиеся торговые барьеры между странами объединения.