Москва, 9 апреля, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Россия в качестве ответной меры высылает двух румынских дипломатов — военного атташе и его заместителя. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба МИД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В департамент государственного протокола МИД была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда. Ей вручили ноту министерства об объявлении указанных дипломатов «persona non grata».

«Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить «persona non grata» военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника», — отметили в МИД.

Ранее 9 апреля пресс-служба МИД сообщила о вызове Бурды в министерство и опубликовало кадры её прибытия на Смоленскую площадь.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта министерство иностранных дел Румынии заявило, что два российских дипломата, военный атташе и его заместитель, объявлены в стране персонами нон грата. Румыния обвинила их в якобы имевшей место деятельности, не соответствующей положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Посол РФ в Румынии Владимир Липаев рассказал, что предлогом для высылки дипломатов стало обвинение России в попытке повлиять на ход выборов президента Румынии. В МИД РФ заявили, что Россия даст ответ на это необоснованное и недружественное решение Бухареста.

В ноябре 2024 года победу в первом туре президентских выборов в Румынии одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Однако Конституционный суд аннулировал результаты голосования. В феврале Джорджеску был задержан правоохранителями при попытке подачи документов в ЦИК для участия в новых выборах. В регистрации ему отказали.

Политик заявил, что Румыния находится под тиранией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что звучащие в Бухаресте обвинения в связи между Джорджеску и Россией являются безосновательной глупостью.