Бишкек, 9 апреля, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии пресекли подготовку массовых беспорядков в республике, целью которых был государственный переворот. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе госкомитета.

Владимир Гердо/ТАСС

«Выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путём организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками. Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота», ― говорится в сообщении.

Следить за группой лиц, которые планировали организовать беспорядки, спецслужбы начали с начала 2025 года. Преступники занимались подготовкой к этому «под управлением идейных вдохновителей», один из которых находится за пределами Киргизии, предположительно в ОАЭ. Заговорщики планировали снять провокационное видео с обращением «избитой, полуобнаженной» жительницы республики, над которой якобы надругались иностранцы.

По замыслу создателей ролика, он должен был «затронуть национальные патриотические чувства» и спровоцировать киргизскую молодёжь к событиям, которые произошли в мае 2024 года. После этого боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием, должны были организовать драки и погромы в тех районах Бишкека, где живут и работают иностранцы.

Аналогичные провокации преступники собирались совершить в отношении граждан Киргизии и представителей силовых органов, после чего должны были последовать массовые беспорядки.

Организация массовых беспорядков велась из-за рубежа, организаторов разыскивают, а члены группы задержаны, в том числе несколько человек из руководства группировки.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта прошлого года в Киргизии задержали пятерых граждан Азербайджана по подозрению в подготовке покушения на представителей руководства страны.

5 июля 2024 года спецслужбы Киргизии предотвратили попытку государственного переворота в стране, обезвредив группу лиц, планировавших захватить власть насильственными методами. В рамках расследования уголовного дела были задержаны пять человек.

Вместе с этим спецслужбы Киргизии обвинили директора строительной компании и активиста Имамидина Ташова в попытке госпереворота. В отношении него возбудили уголовное дело о насильственном захвате власти и злоупотреблении полномочиями.

6 июля стало известно, что у подозреваемых в подготовке госпереворота изъяли 70 единиц оружия и 255 тысяч патронов. Также были изъяты 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 38 бронежилетов, два дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества, а также экстремистская литература.

12 ноября прошлого года в Киргизии задержали группу лиц, готовивших массовые беспорядки и дестабилизацию обстановки с целью захвата власти. Под предлогом проведения национальных спортивных игр фигуранты намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы для дальнейшего насильственного захвата власти в день проведения выборов в местные органы власти 17 ноября.

В МВД сообщили, что всего задержали семь человек. Среди них бывший заместитель генерального прокурора Киргизии, а также трое иностранных граждан, двое из которых участвовали в боевых действиях за пределами республики.