Москва, 9 апреля, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Участник СВО из Узбекистана 29-летний Кирилл Загородников сражался в рядах добровольческого отряда ВС РФ с начала 2024 года. В сентябре 2024-го молодой человек получил серьезное ранение — позиции, где находился Кирилл со своей группой, попали под удар вражеских БПЛА. Мужчине ампутировали руку и ногу, больше трех месяцев он находился в госпитале. В декабре, сразу после выписки, Кирилл подал документы на получение российского гражданства. Также он планирует получить протезы по программе реабилитации ветеранов СВО. Об этом ИА Регнум рассказал сам ветеран СВО Кирилл Загородников.

ИА Регнум Кирилл Загородников

Кирилл родился в Узбекистане, но своей родиной всегда считал Россию. Во времена Советского Союза бабушку и дедушку молодого человека отправили работать в Узбекистан. Там же родилась его мама. Несколько лет назад уже взрослый Кирилл вместе с мамой и женой Анастасией переехали из Ташкента в Подмосковье, где парень устроился работать на стройку. По словам Кирилла, одной из причин переезда на историческую родину стали регулярные унижения со стороны этнических узбеков, которые притесняли его из-за национальности. Нетерпение к национализму подтолкнуло парня пойти на СВО.

«Я встречал нацистов в Узбекистане. В Ташкенте из-за того, что я русский, меня унижали, не давали работать, притесняли. Я всего этого натерпелся и просто не хочу, чтобы русские люди также терпели унижения от украинских нацистов. Я больше не смог это терпеть и молча смотреть. В один день принял решение, заключил контракт с МО РФ и пошел на СВО добровольцем», — рассказал Кирилл в разговоре с ИА Регнум.

Летом 2024 года Кирилл получил легкие ранения на передовой, но быстро восстановил здоровье и уже через две недели вернулся в строй. 3 сентября, когда Кирилл вместе с боевыми товарищами находились на передовой, их позиции подверглись атаке вражеских БПЛА. Кирилл получил тяжелые осколочные ранения конечностей. На вертолёте его эвакуировали в Ростов-на-Дону, а после — в Москву. Врачам пришлось ампутировать мужчине левые ногу и руку. Больше трех месяцев Кирилл восстанавливался в госпитале. Ему очень помогали любимая жена и мама. Семья была рядом с Кириллом все время, окружала мужчину заботой и поддержкой. По словам мужчины, он с рождения заикается, а после того как их позиции накрыли дроны ВСУ — заикание стало еще сильнее.

После выписки из госпиталя парень смог найти в себе силы и начал новую жизнь. Кирилл купил себе токарный станок, на котором научился работать, не имея конечностей. Токарное мастерство стало для него любимым хобби. Со временем мужчина нашел себе ученика, которого обучает своему ремеслу. Также Кирилл активно занимается спортом: отжимается, подтягивается на турнике. Супруга Анастасия помогает мужчине с оформлением документов — мужчина хочет получить российское гражданство, а также положенные ему как ветерану СВО протезы конечностей.

«Еще в декабре мы через его отряд подавали документы на получения российского гражданства, а также на положенные за ранение выплаты. На данный момент нам предоставили только временное убежище. Больше никто не звонил и не писал. Хотя получение гражданства осуществляются в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи заявления и представления документов», — рассказала ИА Регнум жена ветерана СВО Анастасия.

С 4 января 2024 года иностранцам — участникам СВО упростили процедуру получения гражданства РФ. По закону, после подачи соответствующих документов, участнику СВО должны предоставить гражданство в течение месяца со дня обращения.

«Кирилл приехал в Москву два года назад. Работал на стройке, хорошо зарабатывал, но принял решение не оставаться в стороне и отправился на СВО. Вернулся без руки и ноги. И теперь не может получить гражданство и сделать протезы, хотя это право ему гарантировано законом. Мы собираемся обращаться в Следственный комитет России и Министерство обороны за помощью», — рассказали волонтёры, которые помогают с документами Кириллу.

В разговоре с журналистом ИА Регнум Кирилл поделился, что при подаче документов на гражданство ему задавали множество вопросов, не связанных с СВО. У мужчины спрашивали, есть ли у него родственники россияне, а также выдали ему огромный список документов, которые нужно собрать.

«Меня просили собрать бесчисленное количества бумажек: свидетельства о рождении бабушки и дедушки, свидетельство об их браке, о рождении детей, все паспорта, справки с мест работы», — рассказал Кирилл.

При этом мужчина отмечает, что он не теряет силу духа в борьбе с бюрократией. Ему помогают поддержка мамы, жены и друзей. Кирилл поделился, что когда он сделает протезы, первое, что он хочет сделать — это выйти на прогулку с женой. Сейчас Анастасия катает мужа на прогулки на инвалидной коляске.

Ранее ИА Регнум сообщало, что участник СВО из Азербайджана с позывным Молния сражался на донецком направлении и в ноябре 2024 года получил тяжелое ранение. Мужчина остался без рук и ног и более полугода не мог получить гражданство РФ. Но после публикации ИА Регнум ветерану СВО Илдириму дали российское гражданство.