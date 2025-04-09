Москва, 9 апреля, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Правительство поддержало позицию Банка России о введении универсального платёжного QR-кода. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пленарном заседании нижней палаты парламента.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы получили положительный отзыв правительства о введении единого QR-кода. Правительство позицию Центрального банка поддержало», — сказал Аксаков.

Инициатива предполагает внедрение универсального кода, позволяющего оплатить в безналичном порядке товары, работы или услуги. Единый QR-код будет работать на равноудалённой инфраструктуре на кассах в торгово-сервисных предприятиях. Сейчас помимо него на кассах можно встретить различные банковские QR-коды.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая 9 апреля в Госдуме, вновь обозначила позицию регулятора в отношении универсального QR-кода. Она подчеркнула, что платёжный инструмент должен разрабатываться национальной инфраструктурой и базироваться на едином стандарте. По словам главы ЦБ, благодаря единому коду граждане перестанут путаться в способах оплаты, а затраты на обслуживание платёжных схем сократятся.

Законопроект о внедрении универсального платёжного кода на базе инфраструктуры Национальной системы платёжных карт (НСПК) был внесён в Госдуму в ноябре 2024 года. Позже Аксаков сообщил, что документ, вероятно, снова внесут в ГД в весеннюю сессию.