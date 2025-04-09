Москва, 9 апреля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Временного поверенного в делах Румынии Лилиану Бурду вызвали в МИД России. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«В Департамент государственного протокола МИД России вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Л. Бурда», — сказано в сообщении.

Пресс-служба МИД опубликовала видеозапись, на которой видно, как Бурда заходит в здание министерства.

Других подробностей в ведомстве не сообщили.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта МИД Румынии заявил, что два российских дипломата, военный атташе и его заместитель, объявлены в стране персонами нон грата. В МИД РФ сообщили, что Россия даст ответ на это решение.

В июне 2024 года главы МИД восьми стран ЕС (Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Чехии и Эстонии) потребовали ввести ограничения на передвижения российских дипломатов и членов их семей. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что если подобный деструктивный замысел будет реализован, ответные меры со стороны России не заставят себя ждать.