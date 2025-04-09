Москва, 9 апреля, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Российский актер Михаил Ефремов, вышедший на свободу по УДО, вернулся в свою московскую квартиру.

Алексей Майшев/РИА Новости

Около дома актёра собралось множество журналистов с камерами и микрофонами. Сотрудники СМИ окружили Ефремова и засыпали его вопросами.

«Очень много впечатлений. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что меня освободили», — отметил он.

Ефремов также поблагодарил всех за оказанную поддержку и в очередной раз выразил соболезнования по поводу смерти курьера Сергея Захарова, произошедшей по его вине.

От дальнейших комментариев актёр отказался, сославшись на плохое состояние здоровья.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля Ефремов покинул исправительную колонию в Белгородской области и отбыл по месту регистрации.

Адвокат артиста Юрий Падалко в беседе с ИА Регнум рассказал, что Ефремов, у которого обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких, займётся восстановлением здоровья, а затем вернётся к работе, по которой сильно скучал. Он также подтвердил, что Ефремову уже поступило много творческих предложений.

Решение об УДО было принято 24 марта. Ефремов пообещал бросить пить и никогда больше не садиться за руль. Также артист заявил, что за время пребывания в колонии он всё переосмыслил, тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

Ефремов был признан виновным по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей. С декабря 2020 года Ефремов отбывал наказание в колонии № 4 в Белгородской области.