Москва, 9 апреля, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) двух энергообъектов в Курской области. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказано в Telegram-канале СК.

Следствием установлено, что 8 апреля украинские формирования с применением беспилотников целенаправленно атаковали высоковольтные линии «Курскэнерго».

Всего за прошедшие сутки киевский режим четыре раза атаковал российские энергообъекты. В результате киевской агрессии в селе Большое Солдатское Большесолдатского района, а также в сёлах Камышное и Крупец Беловского района Курской области мирные жители остались без электричества.

В Запорожской области ударный дрон ВСУ атаковал Ботиевскую ветровую электростанцию, повреждения получила ветроэнергетическая установка. В Ростовской области из-за атаки украинского БПЛА около 400 бытовых потребителей в Каменском районе остались без электроснабжения.

Ранее 9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Запада не получится замолчать или скрыть преступления ВСУ на территории Курской области, возмездие обязательно настанет.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Путин принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. В результате российские силы ПВО нейтрализовали собственные беспилотники, которые были направлены на атаку энергетического объекта Украины в Николаевской области. Москва продолжает соблюдать мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично согласился с инициативой Трампа, при этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. В дальнейшем украинские бойцы продолжили систематические удары по российским энергетическим объектам.

7 апреля ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики. В Курской области в результате удара украинского БПЛА из-за повреждения проводов в пролёте опор отключилась высоковольтная линия «Курская АЭС — Металлургическая». В Запорожской области тем же утром в результате атаки дрона по электроподстанции «Новогорьевка» был повреждён радиатор трансформатора.