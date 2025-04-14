Москва, 14 апреля, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Число российских экспортёров, представляющих малый и средний бизнес, выросло почти в два раза с 2020 года. За это время предприниматели сумели адаптироваться ко всем сложностям этого периода. Об этом рассказала президенту Владимиру Путину генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

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А лучших отечественных экспортёров уже седьмой год помогает определять Всероссийская премия «Экспортёр года», которая организована по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». В этом году приём заявок на участие уже начался и продлится до 31 мая.

К настоящему моменту участниками премии стали уже более пяти тысяч российских компаний.

«На протяжении многих лет проведения этого престижного конкурса в нем приняли участие тысячи компаний, каждая из которых продемонстрировала свои впечатляющие достижения. Эти успехи — лучшее подтверждение надежности и силы российского бизнеса, символ качества, который показывает миру потенциал нашей экономики. «Экспортер года» позволяет представить стране успешные примеры предпринимательства и инноваций, подчеркивающие динамичное развитие нашего экспорта и его готовность к международной конкуренции», — отметила Вероника Никишина.

В 2025 году победителей премии «Экспортёр года» выберут в 20 номинациях. В основных, которые подходят как для МСП, так и для крупного бизнеса, будут определены лучшие экспортёры в промышленности, машиностроении, продукции агропромышленного комплекса и готового продовольствия. Помимо этого выберут экспортёра года в сфере услуг и трейдера года.

Для участников предусмотрены и дополнительные номинации. В том числе представители МСП могут побороться за лучшего экспортёра в сфере электронной торговли или заявить свои достижения на «Прорыв года». А крупному бизнесу предоставляется возможность побороться, например, в номинации «Лучшая женщина-экспортер» и «Новая география».

Победителей определят в два этапа. Победителей первого в каждом федеральном округе объявят в июле. Потом среди компаний, занявших первое место на окружном этапе в своей категории, выберут победителей на федеральном уровне. Их наградят на международном экспортном форуме «Сделано в России», который пройдет в октябре.

К примеру, лидерами среди компаний Дальневосточного федерального округа на протяжении трёх последних лет становятся экспортёры Бурятии. Их деятельность заметно укрепила экономику региона.

«Прирост несырьевого экспорта оказывает непосредственное влияние на достижение Национальной цели по созданию устойчивой и динамичной экономики. По оценке, каждый рубль, вложенный в поддержку экспорта, приносит 52 рубля экспортных поставок», — говорит зампредседателя республиканского правительства Екатерина Кочетова.

Сразу две победы по итогам премии в 2024 году одержал рыбзавод «За Родину» из Калининградской области. Компания стала первой в номинации «Экспортёр года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)» в категории крупный бизнес, а в номинации «Новая география» в категории крупный бизнес получила третье место. На предприятии отметили, что их продукция очень востребована на рынках Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии, Казахстана и Туркмении.

Как сообщало ИА Регнум, премия «Экспортёр года» учреждена российским правительством и проводится РЭЦ по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Нацпроект помогает развивать внешнеэкономические связи с дружественными странами, увеличивать экспорт товаров и услуг, наращивать поставки продукции АПК и создавать международную экспортную инфраструктуру.

Чтобы принять участие в конкурсе «Экспортёр года», нужно заполнить электронную анкету на сайте премии. Участниками конкурса могут стать компании, не имеющие неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, а также просроченной задолженности перед бюджетом РФ. Не могут являться соискателями премии иностранные юридические лица и организации, учредителями или участниками которых являются иностранные компании.