Стамбул, Турция, 9 апреля, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Россия настроена на проведение серьезного разговора с США о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипсобственности. Об этом заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.

SHAWN THEW/EPA/ТАСС

«Настроены также на серьезный разговор о возврате российской стороне незаконно изъятой дипсобственности, что имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье», — сказал Дарчиев журналистам в преддверии российско-американских консультаций, которые пройдут 10 апреля в Стамбуле.

Он добавил, что Россия также поставит перед США в практической плоскости вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Дарчиев подчеркнул, что встреча представителей стран призвана помочь избавлению от «токсичного наследия» администрации предыдущего американского президента Джо Байдена.

В сентябре 2017 года по требованию Госдепартамента США у РФ отобрали российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне, а также помещения торгпредства в Нью-Йорке. Россия назвала эти действия «недружественным шагом» и пообещала обратиться в суд.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает незаконным изъятие своей дипломатической собственности в США. Он подчеркнул, что власти России собираются заниматься возвращением имущества страны.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года бывший посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что даже спустя семь лет американская позиция по перспективе возврата захваченной у России дипломатической собственности не изменилась. Чиновники по-прежнему отказывают на многочисленные требования предоставить доступ хотя бы для оценки состояния изъятых объектов недвижимости.

Антонов подчеркнул, что «расплывчатые ссылки на некие подозрения в шпионаже» не дают оснований нарушать принцип неприкосновенности собственности, предусмотренный как международным правом, так и американским законодательством. По его мнению, таким образом США пытаются свести счёты, желая насолить и отомстить России.