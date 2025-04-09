Москва, 9 апреля, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Около половины активов российских граждан и компаний, замороженных за рубежом, были разблокированы к началу года. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе выступления в Госдуме.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По её словам, ЦБ вместе с Министерством финансов и правительством прилагает усилия к выводу иностранных активов российских инвесторов из-под блокировки.

«И с учётом всех принятых мер к началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году», — сказала Набиуллина.

Ранее на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме глава ЦБ подчеркнула, что западные активы, заблокированные в качестве зеркальных мер, нельзя размораживать без достаточных оснований.

В феврале на форуме «Кибербезопасность в финансах» Набиуллина заявила, что замороженные средства российских инвесторов, причём не попавшие под санкции, удалось частично высвободить посредством разных схем. Она уточнила, что в 2024 году к владельцам вернулись около 570 млрд рублей, ранее замороженных в виде ценных бумаг и купонных выплат. Это коснулось 1,5 млн человек.

В конце марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и главы внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании выступили за сохранение российских активов в состоянии заморозки до прекращения украинского конфликта. Они также выразили готовность вводить против России новые санкции.

Европейские страны в течение последних трёх лет безуспешно ищут предлоги для оправдания конфискации замороженных активов. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2025 года признал, что этого делать нельзя, потому что такое решение будет противоречить международному праву.

Президент РФ Владимир Путин ранее указывал на то, что изъятие Западом замороженных российских активов будет воровством, как бы это там ни называли, и не останется безнаказанным. Глава государства отмечал, что такие действия приблизят разрушение с таким трудом созданной системы, которая десятилетиями обеспечивала процветание западным государствам.