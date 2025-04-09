Вашингтон, 9 апреля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Многие американские потребители начали запасаться продуктами на фоне введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин. Об этом сообщает британское интернет-издание The Independent.

Global Look Press

«Мы видели это и во время пандемии COVID-19, когда все отчаянно ходили и хватали всё на полках магазинов, независимо от того, нужно им это или нет. Реакция еще не достигла такого уровня [как в пандемию], но люди обеспокоены тем, что стоимость товаров будет расти, и решили запастись», — пояснил изданию основатель логистической компании GCG Маниш Капур.

Издание также приводило слова своих собеседников, которые рассказали, что приобретают двойные порции фасоли, консервов, муки и другой продукции с длительным сроком годности, а также товары наиболее дешевых брендов.

Капур отметил, что введенные Трампом тарифы вызывают опасения по поводу пустых полок магазинов, с которыми американские потребители столкнулись во время пандемии, когда сбои в цепочке поставок привели к нехватке продукции и инфляции.

Издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии 9 апреля написало о том, что страны Европейского союза (ЕС) могут ввести против США ответные пошлины, которые ударят в первую очередь по электорату президента Трампа.

По данным издания, Еврокомиссия рассматривает возможность повышения тарифов до 25% на широкий спектр товаров, экспортируемых из США на сумму около 22,1 млрд евро. В список входят сельскохозяйственные и промышленные товары, такие как соевые бобы, мясо, табак, железо, сталь и алюминий, которые в наибольшей степени влияют на американский сектор, зависящий от трансатлантического экспорта. Более того, согласно документу, около 13,5 млрд долларов на экспорте потеряют именно республиканские штаты США.

В этот же день Центральное телевидение КНР проинформировало о том, что Китай с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.

Американский телеканал CNN передавал, что США могут проиграть в возможной торговой войне с Китаем, поскольку КНР демонстрирует все признаки того, что он сможет переиграть Трампа в торговом противостоянии, к которому Пекин готовился годами.

Как передавало ИА Регнум, Трамп объявил объявил о введении с 9 апреля пошлин в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет.

На товары из Китая США повысили импортную пошлину до уровня 104%. По словам Трампа, КНР реагирует на пошлины «не по правилам», дополнительные тарифы будут действовать, пока Пекин не пойдёт на сделку.