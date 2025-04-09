Москва, 9 апреля, 2025, 16:06 — ИА Регнум. У Запада не получится замолчать или скрыть преступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Курской области, возмездие обязательно настанет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Важно, чтобы ничего не было упущено, должна вестись системная работа, несмотря на все попытки, как мы это отмечаем, на Западе замолчать эту тему. Мы исходим из того, что все виновные должны быть установлены и понесут наказание», — отметила она в ходе видеоконференции, посвящённой выпуску доклада о преступлениях ВСУ в Курской области.

Захарова также уточнила, что страны Запада, закрывающие глаза на зверства ВСУ, таким образом покрывают преступления киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в России возбуждено более 6 тыс. уголовных дел о применении украинскими формированиями и наемниками запрещенных средств и методов ведения войны. При этом среди фигурантов есть действующие и бывшие представители высшего политического и военного руководства Украины.

Ряд уголовных дел возбуждён и по фактам преступления киевского режима на территории Курской области. Так, Следственный комитет России 2 апреля сообщил, что в освобождённой деревне Рубанщина в Суджанском районе найдены тела четверых мирных жителей, которых убили бойцы ВСУ.