Москва, 9 апреля, 2025, 15:38 — ИА Регнум. За последние два года выручка «Национальной медиа группы» (НМГ) от продажи контента выросла в четыре раза. Об этом сообщила генеральный директор холдинга Светлана Баланова.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Практически в четыре раза за последние два года выросла выручка от продаж контента. Плюс появились новые направления, например, «НМГ Кинопрокат», — отметила она в беседе с РБК.

Баланова уточнила, что медиагруппа компенсировала потери, связанные с уходом западных партнёров. Значительные доходы холдинга, по её словам, связаны с ростом рекламного рынка. Директор отметила, что НМГ существенно нарастила производство контента, поэтому в два раза вырос сегмент спонсорской выручки, а также вырос product placement в сериалах.

Глава холдинга также подчеркнула, что российский рынок производства медиаконтента в течение последних нескольких лет совершил значительный скачок, поэтому в настоящее время российская медиасфера способна создавать востребованный и конкурентоспособный продукт.

В том же интервью Баланова также сообщила, что НМГ планирует в ближайшее время в тестовом режиме запустить новое приложение «Сторис». Пользователи этой платформы смогут просматривать вертикальные короткие ролики в виде сериалов, шоу и различных передач. По её словам, у нового проекта будет особая бизнес-модель, в основе которой лежит именно профессиональный контент, ориентированный преимущественно на женскую аудиторию.