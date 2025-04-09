Белгород, 9 апреля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. В Белгороде задержали бывшего депутата городского совета и экс-командира общественного объединения «Ополчение 31», его подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Расследуется уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Белгородской области, подозреваемого в совершении мошенничества с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — сказано в пресс-службы в Telegram-канале.

Предварительно установлено, что мужчина является командиром общественного объединения правоохранительной направленности, члены которого принимают участие в охране общественного порядка и объектов гражданской инфраструктуры.

По версии следствия, в период с ноября 2023 года по февраль 2025 года фигурант подделывал графики дежурств и получал из бюджета деньги за мероприятия, где члены организации не работали. Злоумышленник нанёс бюджету города ущерб на общую сумму более 1 млн рублей, этими деньгами он распоряжался по своему усмотрению.

На данный момент по уголовному делу проводят комплекс следственных действий, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение.

Ранее 9 апреля руководителя управления ФСИН по Башкирии задержали в Уфе рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что руководитель занимался поборами с подчинённых.

Минувшей осенью начальник УФСИН потребовал от руководящего состава собрать более 3 млн рублей наличными в виде части премии, выплаченной работникам. Собранные деньги он хотел направить на представительские нужды управления.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля экс — мэр Белгорода Антон Иванов был признан виновным в получении взяток и превышении полномочий и приговорён к 10 годам лишения свободы. Установлено, что Иванов, занимая пост гендиректора «Белгородской ипотечной корпорации», получил в качестве взятки автомобиль, компьютерную технику, телефон и незаконные услуги в виде оплаты полисов автострахования на общую сумму более 3,7 млн рублей.

Вознаграждение передавалось за общее покровительство, попустительство и заключение от имени возглавляемой им организации договоров о предоставлении займов коммерческим структурам.