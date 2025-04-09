Москва, 9 апреля, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Министерство юстиции проверяет, есть ли основания для признания телеведущего Ивана Урганта иноагентом. Это следует из ответа ведомства на запрос депутата Госдумы Николая Новичкова, который ранее направил соответствующее обращение на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Иван Ургант

«С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия», ― указано в документе.

В министерстве отметили, что при наличии подобных сведений будет рассмотрен вопрос о включении его в реестр иностранных агентов.

Как передавало ИА Регнум, Ургант покинул Россию после начала специальной военной операции в 2022 году. Он вернулся в апреле того же года, но на Первом канале не восстановили его шоу «Вечерний Ургант». В апреле 2023 года комик заявил, что еще вернётся на телевидение. После этого, в октябре в Госдуме попросили Следственный комитет проверить Урганта на предмет помощи Вооружённым силам Украины.

В мае 2024 года Ургант должен был выступать на вечере памяти в честь 100-летия со дня рождения советского барда Булата Окуджавы. Но за несколько дней до концерта имя артиста убрали с афиш, он не выступил на мероприятии.

18 марта «РИА Новости» сообщило, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель по постановке и производству шоу в Париже. Издание заявило, что шоумен якобы открыл ИП 11 марта 2024 года. Телеведущий эту информацию опроверг, заявив, что у него нет бизнеса во Франции.

Ургант добавил, что находится в Москве и планов покидать Россию у него нет.

На фоне сообщений о наличии у Урганта бизнеса за рубежом депутат Госдумы Новичков обратился в Минюст с просьбой рассмотреть возможность проверки и изучения этих фактов с целью выявления возможного наличия иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания телеведущего иноагентом.