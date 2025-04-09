Москва, 9 апреля, 2025, 15:26 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ подготовило проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок. Об этом 9 апреля сообщил заместитель министра Иван Чебесков.

Zamir Usmanov/Global Look Press

«Проект подготовили. Как раз на этой неделе у нас планируется обсуждение», ― процитировало «РИА Новости» слова Чебескова.

Он уточнил, что обсуждать документ будут на площадке правительственной комиссии, при этом подробности проекта не раскрыл.

Замглавы Минфина добавил, что правкомиссия не меняет условия по выходу иностранного бизнеса из РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что зарубежные компании выстроились в очередь, желая вернуться на российский рынок. Это свидетельствует, что Россия вызывает доверие и предлагает новые возможности, уточнил он.

В частности, возможность возвращения на российский рынок изучают Hyundai Motor, LG и Samsung. The Korea Times писала, что южнокорейский бизнес воспринимает РФ как «важный рынок для диверсификации деловых интересов», особенно на фоне таможенного давления со стороны Вашингтона. При этом уточняется, что главным условием для возвращения является мирное урегулирование украинского конфликта и отмена антироссийских санкций.

Ранее итальянская компания Ariston вернула контроль над своими российскими активами и стала первым западным брендом, вернувшимся в РФ.

В марте 2025 года президент Владимир Путин заявлял, что Москва в закрытом формате ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. Однако каких-либо преференций у них не будет, указал российский лидер. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул глава государства. Президент предупредил, что покинувшие российский рынок западные компании не смогут выкупить обратно свой бизнес в РФ за скромные деньги. Он также поручил правительству контролировать ситуацию и следить за подобными сделками.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что все решения по возврату на российский рынок ушедших из РФ иностранных компаний будут приниматься в индивидуальном порядке специальной комиссией.