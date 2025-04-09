Дмитров , Московская область, 9 апреля, 2025, 15:18 — ИА Регнум. В Подмосковье 14-летний подросток напал с ножом на девятилетнего мальчика. Ребёнок погиб. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«По предварительной информации, сегодня днём 14-летний подросток, находясь возле входа в общежитие в мкр. Трудовая в пос. Некрасовский Дмитровского городского округа, в ходе конфликта нанёс удар ножом девятилетнему мальчику», — сказано в сообщении.

Ребёнку оказали медицинскую помощь, но спасти его жизнь не удалось, добавили в прокуратуре.

В управлении МВД по региону в свою очередь сообщили о задержании подозреваемого. В дежурную часть обратилась местная жительница, она рассказала об обнаружении возле дома мальчика с ножевым ранением.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками полиции на станции Икша подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 14-летний местный житель», — отметили в МВД.

Ранее осведомлённый источник сообщил ИА Регнум, что девятилетнего мальчика зарезали на улице в Дмитровском районе Подмосковья. Прохожие обнаружили окровавленное тело ребёнка по имени Диарбек. Они остановили проезжавшую мимо скорую, но медикам оставалось лишь констатировать смерть. По словам местных жителей, мальчика ударили ножом во время драки.

Неподалёку от места происшествия, на улице Центральной, располагается хостел Overtime, где живут приезжие. Местные жители, как сообщало ИА Регнум, считают гостиницу местом скопления алкоголиков и выходцев из стран СНГ, которые уже несколько лет мешают нормальной жизни в посёлке. Недавно коллективную жалобу подписали 111 человек. Они попросили проверить хостел Overtime и пресечь агрессивное поведение приезжих из стран СНГ.

23 февраля один из приезжих, находясь в неадекватном состоянии, устроил дебош в продуктовом магазине. Когда прибывшие на место полицейские попытались усадить нарушителя в автомобиль, на них набросились его приятели. Правоохранители разогнали толпу и задержали дебошира. Ещё 27 человек были задержаны, а хостел опечатан.