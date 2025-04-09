Москва, 9 апреля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Вводя ответные пошлины против Соединённых Штатов, Европейский союз (ЕС) рискует усугубить собственное положение. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на мнение экспертов.

Anna Ross/Global Look Press

«Европа может навредить Америке, и ответные меры кажутся хорошей стратегией, если вы считаете, что президента США Дональда Трампа волнуют политические последствия экономических проблем. Проблема в том, что ему всё равно», — отметил директор по экономической политике Американского института предпринимательства Майкл Стрейн.

При этом в материале уточняется, что сохраняются серьёзные опасения о том, не пожалеет ли Европа, что приняла ответные меры в отношении США, ведь в аналогичной ситуации с Китаем Трамп лишь удвоил введённые ранее пошлины.

«В Евросоюзе осознают, что стремительная реакция по принципу «око за око» дорого обойдётся странам блока», — также указано в статье.

Именно поэтому в издании уверены, что ЕС в этой ситуации рискует лишь ухудшить своё экономическое положение, при этом не добившись конструктивных переговоров с Трампом.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ещё в январе анонсировал введение импортных пошлин против товаров из ЕС. Он объяснил такое решение «ужасным» отношением к США в Европе, где не пользуются спросом американские автомобили, сельхозпродукция и другие товары.

2 апреля американский лидер обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Глава Белого дома подчеркнул, что с Евросоюза Соединённые Штаты будут взимать 20%. При этом он назвал страны ЕС «жёсткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» США.

5 апреля Трамп также предупредил сограждан о наступающих трудных временах. Однако, по его мнению, итоговый результат будет историческим.