Евросоюз рискует навредить себе, вводя ответные пошлины против США — СМИ
NYT: Евросоюз рискует навредить себе, вводя ответные пошлины против США
Москва, 9 апреля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Вводя ответные пошлины против Соединённых Штатов, Европейский союз (ЕС) рискует усугубить собственное положение. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на мнение экспертов.
«Европа может навредить Америке, и ответные меры кажутся хорошей стратегией, если вы считаете, что президента США Дональда Трампа волнуют политические последствия экономических проблем. Проблема в том, что ему всё равно», — отметил директор по экономической политике Американского института предпринимательства Майкл Стрейн.
При этом в материале уточняется, что сохраняются серьёзные опасения о том, не пожалеет ли Европа, что приняла ответные меры в отношении США, ведь в аналогичной ситуации с Китаем Трамп лишь удвоил введённые ранее пошлины.
«В Евросоюзе осознают, что стремительная реакция по принципу «око за око» дорого обойдётся странам блока», — также указано в статье.
Именно поэтому в издании уверены, что ЕС в этой ситуации рискует лишь ухудшить своё экономическое положение, при этом не добившись конструктивных переговоров с Трампом.
Как передавало ИА Регнум, Трамп ещё в январе анонсировал введение импортных пошлин против товаров из ЕС. Он объяснил такое решение «ужасным» отношением к США в Европе, где не пользуются спросом американские автомобили, сельхозпродукция и другие товары.
2 апреля американский лидер обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Глава Белого дома подчеркнул, что с Евросоюза Соединённые Штаты будут взимать 20%. При этом он назвал страны ЕС «жёсткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» США.
5 апреля Трамп также предупредил сограждан о наступающих трудных временах. Однако, по его мнению, итоговый результат будет историческим.