Москва, 9 апреля, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу «Ozon Банка» вводящей в заблуждение. Об этом сообщает пресс-служба ФАС РФ.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Ведомство признало рекламу «Озон Банка» ненадлежащей и выдало предписание о прекращении нарушения», — говорится в сообщении.

Служба проверила рекламу по жалобе Центробанка и установила, что распространяемая кредитным учреждением реклама, опубликованная на одном из видеохостингов, не имела в своей линейке заявленного финансового продукта о возможности покупки товаров в рассрочку в приложении кредитной организации.

«В поясняющей сноске в течение короткого времени трудным для восприятия способом было указано, что услуга предоставляется другой компанией — «Озон Кредит». По мнению службы, такие действия организации вводили потребителей в заблуждение», — утверждает ФАС.

Теперь организации грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе).

Как передавало ИА Регнум, ранее ФАС возбудила дело в отношении компании МТС из-за рекламы домашнего интернета. По данным ведомства, провайдер не указал объективные критерии сравнения. Если вина будет установлена, то компании грозит штраф.‍

В ноябре 2024 года ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» в связи с нарушением кредитной организацией закона о рекламе. По мнению службы, приведение в рекламе некорректных сравнений и отсутствие информации о существенных условиях платежей и переводов без комиссии может вводить потребителей в заблуждение и содержит признаки нарушения закона о рекламе.

Всего с начала 2024 года ФАС возбудила против «Альфа-Банка» 21 дело по признакам нарушения рекламного законодательства. Кредитной организации были назначены штрафы на общую сумму 9 млн рублей.