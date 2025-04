Пекин, 9 апреля, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Китай добавил ещё 12 технологических компаний из США в список экспортного контроля для защиты интересов безопасности. Информация об этом была опубликована 9 апреля на сайте министерства коммерции КНР.

Stefan Sauer/Global Look Press

«Экспорт товаров двойного назначения в 12 вышеупомянутых субъектов США запрещён; любая осуществляемая в настоящее время экспортная деятельность в этой области должна быть немедленно прекращена», — сказано в публикации.

Отмечается, что ограничения коснулись компаний American Photonics, Novotech, Inc., Echodyne, Marvin Engeering Company, Inc., Exovera, Teledyne Brown Engineering, Inc., BRINC Drones, Inc., SYNEXXUS, Inc., Firestorm Labs, Inc., Kratos Unmanned Aerial Systems, Inc., Domo Tactical Communications и Insitu, Inc.

Соответствующие санкции вступят в силу 10 апреля.

В начале марта власти Китая внесли в этот же список 15 американских компаний: Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Aero Vironment.

Отмечалось, что такие контрольные меры предполагают запрет экспорта товаров двойного назначения внесенным в перечень компаниям, а любую осуществляемую соответствующую экспортную деятельность с ними следует незамедлительно прекратить.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал введение в отношении 211 стран и территорий пошлин в размере 10–50%, в том числе в отношении КНР — в размере 34%. Власти Китая в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США.

Тогда глава Белого дома раскритиковал данное решение и утвердил новое повышение тарифов на товары из КНР — до 104%. В ответ на это китайская сторона 9 апреля приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.