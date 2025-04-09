Москва, 9 апреля, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Попытка удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по компрессорной станции, которая обеспечивает газоснабжение газопровода «Турецкий поток», указывает на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский делает всё для того, чтобы мир не наступил. Об этом в среду, 9 апреля, заявил политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

Министерство обороны РФ ранее сообщило о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ночь на 9 апреля восьмью БПЛА попытались атаковать компрессионную станцию на Кубани, которая обеспечивает газоснабжение газопровода «Турецкий поток». В ведомстве уточнили, что все атакующие дроны противника сбили российские средства противовоздушной обороны и огневые группы, ущерба объекту не допущено.

Эксперт обратил внимание на то, что Украина саботирует мирные переговоры между Россией и США, пытаясь спровоцировать Москву на ответные действия. Всё это — продолжающаяся агония Зеленского на фоне постепенного восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном, перевода его в конструктивное русло, уточнил политолог.

«ВСУ стремятся перейти как можно больше красных линий, спровоцировать глобальную неразбериху, саботировать любые мирные процессы и всё для того, чтобы не наступил мир. Ведь любое перемирие — смерть для режима Зеленского. Его самого и его приспешников ждет суровая встреча с украинцами, недовольными могилизацией, отсутствием прав и свобод, закрытой границей и тотальной цензурой», — заявил Ляховецкий.

Однако Зеленский еще не до конца осознал политику Трампа или просто сильно надеется на помощь Европы, которая далеко не монолитна, рассказал специалист. Он объяснил, что несмотря на попытки брюссельских ставленников удерживать власть, арестовывая лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, возбуждая дело против правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»), арестовывая кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, тенденция на рост популярности здравых сил, которые настаивают на диалоге с Россией, в Европейском регионе очевидна.

«Да, эту тенденцию пытаются замедлить, но тем самым только злят собственных граждан. Сегодня уже очевидно, что Европа не готова слепо поддерживать Украину, и вето от [премьер-министра Словакии Роберта] Фицо и [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана — это только начало. Нам же надо просто делать свою работу — и надеяться на наших военных. Потому что судьба мира и роль России сейчас решается их доблестью и героизмом. Именно благодаря нашим военным мы и победим: и на ратном поле, и за столами переговоров!» — подытожил Ляховецкий.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Путин принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва продолжает соблюдать мораторий.

Зеленский публично согласился с инициативой Трампа, при этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. В дальнейшем украинские бойцы продолжили систематические удары по российским энергетическим объектам.