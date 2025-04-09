Пекин, 9 апреля, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Китай с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%, сообщило 9 апреля Центральное телевидение КНР.

Global Look Press

«Будет скорректирована дополнительная тарифная ставка в отношении импортируемой из США продукции. Дополнительная ставка тарифов будет увеличена с 34% до 84%», — сказано в сообщении.

3 апреля президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайного положения из-за неблагоприятной ситуации в экономике и дефицита торгового баланса. Это позволяет Белому дому ввести пошлины на импорт из других стран.

Трамп анонсировал введение в отношении 211 стран и территорий пошлин в размере 10–50%, в том числе в отношении КНР — в размере 34%. Власти Китая в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. О возможном принятии ответных мер заявили и власти ЕС.

Как передавало ИА Регнум, фондовый рынок США за два дня потерял 6,6 трлн долларов, а Трамп при этом назвал свою политику экономической революцией и призвал сограждан приготовиться к трудным временам, пообещав, что в итоге США добьются исторического результата.

Он раскритиковал решение Китая об ответном росте пошлин и утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. Трамп отметил, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это. Он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что введение США таможенных пошлин в отношении ряда стран является одним из традиционных для этой страны способов ведения дел.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что из-за решения США о введении пошлин обстановка в мировой экономике «чрезвычайно неспокойная, напряжённая и эмоционально перегруженная». Песков подчеркнул, что российские власти в этих условиях будут делать всё необходимое, чтобы свести к минимуму последствия международного экономического шторма для страны.