Москва, 9 апреля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Десятилетнего мальчика зарезали на улице в селе Ермолино в Дмитровском районе Подмосковья, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По информации агентства, прохожие обнаружили окровавленное тело мальчика по имени Диарбек на улице Трудовой. Они остановили проезжавшую мимо скорую, но медикам оставалось лишь констатировать смерть.

По словам местных жителей, ребёнка ударили ножом во время драки.

Неподалёку от места происшествия, на улице Центральной, располагается хостел Overtime, где живут приезжие. Местные жители, как сообщало ИА Регнум, считают гостиницу местом скопления алкоголиков и выходцев из стран СНГ, которые уже несколько лет мешают нормальной жизни в посёлке.

Тот факт, что постояльцы хостела давно стали главной проблемой Ермолино, вскрылся после их стычки с полицией 23 февраля. В тот день один из приезжих, находясь в неадекватном состоянии, устроил дебош в продуктовом магазине. Когда прибывшие на место полицейские попытались усадить нарушителя в автомобиль, на них набросились его приятели. Правоохранителям удалось разогнать толпу и задержать дебошира. Позже ещё 27 человек были задержаны, а хостел опечатан.

Ермолинцы рассказали, что с 2024 года регулярно пишут жалобы в полицию, прокуратуру и администрацию города Дмитров. В ответах ведомств говорилось, что ситуация на контроле, но, по словам людей, ничего не менялось.

Недавно коллективную жалобу подписали 111 человек. Они попросили проверить хостел Overtime и пресечь агрессивное поведение приезжих из стран СНГ.