Вашингтон, 9 апреля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) могут ввести против США ответные пошлины, которые ударят в первую очередь по электорату американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Global Look Press

«Еврокомиссия рассматривает возможность повышения тарифов до 25% на широкий спектр товаров, экспортируемых из США на сумму около 22,1 млрд евро, исходя из объёма импорта ЕС в 2024 году. В список входят сельскохозяйственные и промышленные товары, такие как соевые бобы, мясо, табак, железо, сталь и алюминий, которые в наибольшей степени влияют на американский сектор, зависящий от трансатлантического экспорта», — говорится в публикации.

При этом, согласно документу, около 13,5 млрд долларов на экспорте потеряют именно республиканские штаты США.

Также уточняется, что ответные пошлины ЕС могут вступить в силу уже 15 апреля, после чего могут быть расширены.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля Трамп заявил, что Евросоюз ведёт себя «очень плохо» по отношению к США в сфере торговли, так больше не будет продолжаться. По его мнению, страны объединились в ЕС с целью нанести ущерб США, практически не принимая никакой американской продукции.

В свою очередь глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз ответит на введение торговых пошлин США укреплением единства своего внутреннего рынка. Она также пообещала стереть имеющиеся торговые барьеры между странами объединения.