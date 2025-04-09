Москва, 9 апреля, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли в Курской области свыше 230 военных. Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномёта, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла почти 73 тыс. военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортёров, 2260 боевых бронированных машин, 2652 автомобиля.

Также российские силы уничтожили 597 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, 123 станции РЭБ и 18 РЛС контрбатарейной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля потери украинской армии на курском направлении превысили 290 военных. Также ВСУ лишились танка, трёх бронетранспортёров, четырёх боевых бронированных машин, семи автомобилей и двух миномётов. Кроме того, российские военные уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ.

Также за прошедшие сутки подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе Горналя и Олешни.

В тот же день российские силы 8 апреля освободили населённый пункт Гуево в Курской области.

7 апреля в приграничье Курской области Вооружённые силы Украины потеряли более 150 бойцов и два пункта управления дронами. Также российские военные уничтожили бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномёт.