Тамбов, 9 апреля, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Гособвинение попросило приговорить обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова к шести годам колонии, а также лишить его звания, сообщил 9 апреля адвокат Попова Сергей Буйновский.

Алексей Потицкий/ТАСС Иван Попов

«В ходе прений сторон гособвинение попросило лишить Ивана Ивановича свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал Буйновский ТАСС.

Ранее адвокат сообщил, что Попова направят в зону проведения спецоперации. Минобороны решило заключить с ним контракт на участие в СВО.

Как передавало ИА Регнум, генерал-майора Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, офицер участвовал в хищении более 1700 т металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей.

Попов заявил в суде, что не признаёт вину. По словам генерала, к нему не имеет отношения 99% того, что сказал обвинитель. При этом фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Моисеев признал вину в мошенничестве. 27 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения и заключил Попова под стражу.

В начале марта Попов сообщил, что его уволили из рядов Вооружённых сил России. Генерал написал письмо главе государства, в котором назвал армию смыслом своей жизни и попросил верховного главнокомандующего разобраться в его сложной жизненной ситуации, позволив вернуться на службу. 21 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина уведомили об открытом письме Попова.