Москва, 9 апреля, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Россия и США обладают таким количеством компромата на главу киевского режима Владимира Зеленского, которого хватит на несколько пожизненных сроков. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Сергей Корсун © ИА Регнум

«У России и США большое количество компромата на Зеленского. Этих материалов хватит как минимум на несколько пожизненных сроков», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Шеремет уточнил, что именно Зеленский отдавал приказы на преступные обстрелы российских территорий, а также диверсии и теракты, в результате которых страдало гражданское население. Он добавил, что у США также есть компромат на главу киевского режима, который связан с коррупцией и разворовыванием американской финансовой помощи.

По словам депутата, задокументированные факты преступлений Зеленского раскроют его «тёмную сущность» и покажут Европе, что он всё это время не был той жертвой, которой хотел казаться.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта американский журналист Такер Карлсон заявил, что нужно незамедлительно начать расследование преступлений Зеленского и его окружения. По его словам, за последние три года под прикрытием западных союзников-покровителей киевский режим совершил множество серьёзных преступлений, среди которых нелегальная торговля оружием и политические убийства. Также журналист обратил внимание, что «одному Богу известно, что украинцы сделали с патогенами из американских биолабораторий в своей стране».