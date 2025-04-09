Вашингтон, 9 апреля, 2025, 14:30 — ИА Регнум. В американских портах после введения новых пошлин на импорт скопились тысячи автомобилей. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times (FT).

Global Look Press

«Производители держат тысячи автомобилей в портах США и временно прекращают поставки», ― указано в материале.

Авторы статьи отмечают, что таким образом производители стремятся свести к минимуму последствия в условиях усиливающийся торговой войны президента Дональда Трампа.

По данным издания, по просьбе ряда автопроизводителей уже приостановлена отправка машин в дилерские центры. Сборы за хранение автомобилей в портах высоки, а экспортеры стараются переместить транспортные средства на таможенные склады США, где могут временно оставить автомобили без уплаты пошлин. Отмечается, что многие автопроизводители всё ещё надеются на то, что действие тарифов США на импортные автомобили не продлится долго.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля американский лидер подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей, объяснив это защитой национальной безопасности.

В тот же день Трамп обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и других государств. Президент США подчеркнул, что с Евросоюза Соединенные Штаты будут взимать 20%. При этом он назвал ЕС «жесткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» США.

Всего в список Трампа попали 185 стран, в том числе Украина. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля. России и Белоруссии в этом перечне нет.

Из-за введённых пошлин немецкий автопроизводитель Audi приостановил поставки автомобилей в США, а прибывшие после 2 апреля машины будут удерживать и не будут передавать дилерам.

Экспорт машин в США на месяц также приостановит британская автомобильная компания Jaguar Land Rover (JLR), чтобы оценить последствия введённых Трампом пошлин. Среди вариантов уменьшения потерь автопроизводитель рассматривает возможное повышение цен для покупателей из США и увеличение продаж в других странах. Кроме того, компания думает о сокращении трат на рекламу.

В свою очередь японский автомобильный концерн Nissan, напротив, решил частично отменить сокращение производства автомобилей в США.