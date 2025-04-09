Москва, 9 апреля, 2025, 14:15 — ИА Регнум. Клиенты Газпромбанка смогут подать заявку на открытие брокерского счета в сервисе из приложения банка. Новая опция упростит процесс открытия счета.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С 9 апреля клиенты Газпромбанка смогут подать заявку на открытие брокерского счета в сервисе «Газпромбанк Инвестиции» через приложение банка. Для этого им не нужно будет проходить все этапы открытия счета и подтверждать свои данные на стороне брокера. Это связано с тем, что для банковских клиентов нет необходимости проходить все проверки, которые проходит небанковский клиент.

Для остальных клиентов подписание документов в сервисе «Газпромбанк Инвестиции» проходит до завершения проверок, что позволяет клиенту сразу совершить действия, требуемые от него, и ожидать подтверждения об открытии счета и получения доступа к инструментам фондового рынка.