Москва, 9 апреля, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светлайной Чупшевой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru

«В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой», — говорится в сообщении.

В ходе встречи Чупшева информировала Путина о двух новых программах: о развитии опорных населённых пунктов и оказании медицинской помощи участникам СВО. Она также рассказала о реализуемом совместно с белорусскими коллегами проекте по промышленному туризму «Две страны, тысячи заводов».

«Это промышленный туризм. Здесь наши друзья и коллеги из белорусского института стратегических инициатив увидели наш проект здесь, как реализован в РФ, очень заинтересовались, и мы несколько раз встречались. Встречались с руководителями предприятий, министерством промышленности Республики Беларусь, которое поддержало. Здесь представлены 50 заводов и предприятий Республики Беларусь, России с общей историей», — рассказала российскому лидеру Чупшева.

Она отметила, что этот проект может быть интересен жителям стран и для дальнейшего сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии.

Он отметил, что институты и механизмы Союзного государства продолжают планомерно совершенствоваться, а координации усилий двух стран во внешней политике, обороне и безопасности, в финансово-экономическом и научно-технологическом суверенитете придается особое значение в непростой геополитической обстановке.

Российский лидер неоднократно подчеркивал, что отношения двух стран являются «в прямом смысле слова» братскими, а Россия — главный экономический партнер Белоруссии.

В свою очередь Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия стали сильнее вопреки внешнему давлению. По его словам, был создан уникальный мировой опыт: две страны, две экономики ― одно экономическое пространство. Этот опыт проверен временем и доказал свою состоятельность, утверждает белорусский президент.