Киев, 9 апреля, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Украина получила от стран Европейского союза (ЕС) ещё 1 млрд евро в рамках кредита G7, обеспеченного доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Christian Spicker via www. imago-/Global Look Press

«ЕС перечислил Украине 1 млрд евро в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Средства направим на приоритетные расходы госбюджета», — указал он в публикации.

Шмыгаль также уточнил, что всего в рамках инициативы ERA Украине было перечислено 5 млрд евро.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее предупреждала, что Евросоюз в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, также отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными.