Москва, 9 апреля, 2025, 14:08 — ИА Регнум. Российские войска в течение суток нанесли удар по предприятию, производящему оперативно-тактические ракеты на территории Украины. Об этом 9 апреля сообщило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Нанесено поражение предприятию по производству оперативно-тактических ракет, цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

Российские средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 333 БПЛА самолётного типа, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции.

Всего с начала проведения СВО на Украине были уничтожены 660 самолётов, 283 вертолёта, 50 612 дронов, 601 ЗРК, 22 739 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины РСЗО, 23 395 орудий полевой артиллерии и миномётов, 33 827 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее военнослужащие ВС РФ нанесли удар беспилотниками по центральной артиллерийской базе вооружения украинских формирований. Также были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые задействованы в производстве дронов для украинской армии.

3 апреля российские войска нанесли удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины. Также ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, склады с боеприпасами и скопления живой силы и техники врага в 148 районах.